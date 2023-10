Gewonde en schade door vuurwerk bij woning in Belfeld

In Belfeld (Limburg) is een gewonde gevallen doordat in de nacht van zaterdag op zondag zwaar vuurwerk is afgegaan. De ontploffing was rond 00.15 uur bij een woning aan de Kerspelstraat. Door de knal liep een bewoner verwondingen op en raakte de voordeur zwaar beschadigd.

“Van de voordeur is weinig overgebleven”, aldus de politie. De politie denkt dat een ruzie mogelijk ten grondslag ligt aan de explosie. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie is op zoek naar getuigen.

In het hele land is de afgelopen tijd sprake van een enorme toename van explosies bij woningen.