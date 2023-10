Joodse scholen Amsterdam maandag weer open met extra beveiliging

De drie in Amsterdam gevestigde Joodse scholen gaan maandag weer open. Dat meldt het Centraal Joods Overleg (CJO). Het betreft de scholen Rosj Pina, Maimonides en het Cheider.

De scholen hielden vrijdag de deuren dicht na de oproep van de militante Palestijnse beweging Hamas aan moslims om vrijdag te demonstreren als steunbetuiging aan de Palestijnen in de bezette gebieden en de Gazastrook.

Het CJO drong bij de autoriteiten aan op extra beveiliging. Die is nu toegezegd door de gemeente Amsterdam in samenspraak met veiligheidsorganisatie Bij Leven en Welzijn, stelt het CJO. De toezegging is reden om maandag de scholen weer te openen.

“De scholen hebben nadrukkelijk aangegeven dat per dag wordt gekeken naar de situatie en dat zij indien daar aanleiding toe is weer tot sluiting over zullen gaan”, staat in de verklaring van het CJO.

CJO-voorzitter Chanan Hertzberger voegt eraan toe: “Hoewel het CJO verheugd is dat de gemeente Amsterdam heeft besloten de beveiliging van de scholen te intensiveren willen wij, als vertegenwoordiger van de voornaamste Joodse organisaties in Nederland, samen met vertegenwoordigers van de Joodse scholen op zo kort mogelijke termijn in gesprek treden met de relevante overheidsinstantie om te praten over maatregelen die vrij en ongestoord Joods onderwijs in Nederland blijvend mogelijk maken”.