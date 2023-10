Kiesraad: kandidatenlijsten kunnen niet meer worden aangepast

Kauthar Bouchallikht blijft op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen staan, ook al heeft ze zaterdagavond aangekondigd dat ze zich wil terugtrekken. “De lijsten kunnen niet meer op verzoek van partijen of kandidaten worden gewijzigd”, laat de Kiesraad zondag desgevraagd weten. Ze mag wel na de verkiezingen haar Kamerzetel weigeren. “Niet aannemen van benoeming”, heet dat officieel.

Alle deelnemende partijen hebben afgelopen maandag hun kandidatenlijsten moeten inleveren bij het kantoor van de Kiesraad in Den Haag. Ook moesten ze ondertekende formulieren inleveren van alle kandidaten, waarin zij aangeven dat zij instemmen met de kandidatuur, met een kopie van hun identiteitsbewijs erbij.

Ook Bouchallikht heeft dat ondertekend, en GroenLinks-PvdA heeft dat voor haar ingeleverd. De Kiesraad heeft de kandidatuur van Bouchallikht en ruim 1100 andere kandidaat-Kamerleden vrijdag goedgekeurd. Dat gebeurde in een openbare zitting waarin alle kandidatenlijsten zijn vastgesteld. Bouchallikht staat op de zeventiende plaats van de lijst van GroenLinks-PvdA.

Partijen, kandidaten en kiezers kunnen nog wel beroep aantekenen bij de Raad van State. Die mogelijkheid is er voor partijen en kandidaten die afgewezen zijn, bijvoorbeeld omdat de Kiesraad bepaalde dat ze in een kieskring te weinig ondersteuningsverklaringen hebben gekregen.

Bouchallikht liet zaterdagavond weten dat ze het niet eens is met de gang van zaken binnen GroenLinks-PvdA. Ze zegt bijvoorbeeld dat ze “context” mist in wat de politiek, waaronder haar eigen partij, in de afgelopen dagen heeft gezegd over IsraĆ«l en Hamas. Ook zegt ze: “partijdemocratie was op sommige momenten ver te zoeken.”