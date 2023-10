Maandag waarschijnlijk toch een repatriëringsvlucht naar Israël

Als de veiligheidssituatie het toelaat, zal maandag toch nog een repatriëringsvlucht richting Israël vertrekken. Dat hebben ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) besloten, meldt de ambassade in Israël. Eerder op zondag heeft Buitenlandse Zaken laten weten dat de vlucht van zondag mogelijk de laatste is.

Het ambassadepersoneel zegt dat zich nog steeds mensen melden voor de vluchten, hoewel het aantal afneemt. “De situatie is onvoorspelbaar en kan snel omslaan. Er gaan steeds minder reguliere lijnvluchten waardoor het steeds moeilijker wordt om op eigen gelegenheid te vertrekken”, zo beschrijven zij de situatie.

De ambassade roept mensen op om te overwegen of hun verblijf nog altijd noodzakelijk is in het in oorlog verkerende land. Zij moeten er snel bij zijn, want het zou kunnen dat de vlucht van maandag de laatste is die Nederland zelfstandig organiseert. Nederlanders kunnen zich melden bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Veel mensen op de passagierslijst melden zich niet als de vliegtuigen vertrekken. Het is onbekend waarom. Mogelijk zijn ze te laat of hebben ze een andere reden.