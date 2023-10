Ouwehand hoopt op klinkende overwinning PvdD na moeilijke tijd

Partijleider Esther Ouwehand wil na de machtsstrijd bij de Partij voor de Dieren vooral weer vooruitkijken en gelooft dat een “klinkende” overwinning bij de verkiezingen mogelijk is. Ze kijkt terug op een “pijnlijke en moeilijke tijd” en bedankt de leden die haar daarbij gesteund hebben bij de aftrap van de campagne in Amersfoort.

Ze zegt dat de leden die haar steunden “precies zagen dat het niet alleen maar om mij ging, maar om de toekomst van onze prachtige partij”. Ze vindt de missie van de PvdD “urgenter dan ooit”. De oplossingen zullen volgens Ouwehand niet komen van “VVD-achtige of CDA-achtige partijen”. Die zijn volgens haar alleen bezig met “achterhoedebelangen” en het behouden van hun “eigen politieke lijf”.

De kabinetten onder leiding van de VVD en daarvoor het CDA hebben volgens Ouwehand te weinig oog gehad voor problemen op de lange termijn. “We zien dat problemen van de natuur- en klimaatcrisis tot de bestaanszekerheidcrisis, tot de wooncrisis, tot de rechtvaardigheidscrisis allemaal groter zijn geworden door dit soort – zou ik zeggen – achterhoedepolitiek.”

Hiermee bedoelt Ouwehand de politiek die “multinationals beschermde en normale mensen – die het toch al niet breed hadden – de rekening liet betalen, vervuilers vrij baan gaf en activisten wegmoffelde.” In plaats daarvan wil haar partij opkomen voor “het kwetsbare, dat wat zich niet kan verdedigen”, doelend op “dieren, natuur en milieu”.

Ouwehand belooft dat kiezers bij de Partij voor de Dieren niet hoeven te kiezen tussen hun idealen en het krijgen van invloed. “Want bij ons krijg je allebei.”

Half september escaleerde het al langer sluimerende conflict tussen de partijleider en het toenmalige bestuur, toen dat besloot om haar niet langer voor te dragen als lijsttrekker. Ze zou zich hebben schuldig gemaakt aan integriteitsschendingen. Wat volgde was een verwoede machtsstrijd die is beslist in het voordeel van Ouwehand. Het bestuur trad uiteindelijk terug. Het daarop volgende bestuur pleitte de politica na een onderzoek vrij van de beschuldigingen. Dat was reden voor de tijdelijk teruggetreden partijleider om weer terug te keren. De ruzie was reden voor Leonie Vestering om te stoppen als Kamerlid.

Aan het einde ging er iets mis met haar spiekbriefje en was Ouwehand even haar tekst kwijt. Ze ontving dankbaar een luid applaus van de aanwezige leden voor haar “niet helemaal perfecte speech”.