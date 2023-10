Politie: deel geen beelden schietpartij Oss

De politie in Noord-Brabant vraagt mensen geen beelden te verspreiden van een schietincident in Oss, waarbij zaterdagavond een 15-jarige jongen werd neergeschoten in de Kardinaal de Jongstraat.

“We zien op sociale media ’n video van het schietincident in #Oss. We roepen iedereen met klem op deze beelden NIET te delen en offline te halen. Dat uit belang van het onderzoek en uit respect voor het slachtoffer en zijn directe omgeving! Heb je beelden? Deel die met ons”, roept de politie op X, voorheen Twitter, zondag op.

Het jonge slachtoffer werd zaterdag naar het ziekenhuis gebracht. De dader vluchtte in onbekende richting.

De Kardinaal de Jongstraat ligt in de Schadewijk.