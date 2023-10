Pro-Palestina-mars door Amsterdamse centrum

In het Amsterdamse centrum wordt zondag een pro-Palestina-mars gelopen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël en Gaza. De mars begint om 14.00 uur op de Dam en de deelnemers lopen daarna door het centrum in de richting van het Westerpark. Bij de mars zijn onder anderen vertegenwoordigers van de stichting Diensten en onderzoekcentrum Palestina (DocP), de stichting Plant een olijfboom en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) aanwezig.

De mars is georganiseerd om “op te staan voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen”, aldus Plant een olijfboom. “We willen gewoon dat zij als mensen gezien worden. De demonstratie gaat om hun menselijkheid en hun rechten.”

“Onze demonstratie is gericht tegen het verwerpelijke beleid van de extreemrechtse Israëlische regering, maar niet tegen Joden. Antisemitische haatuitingen zijn evenzeer een schending van mensenrechten.”, benadrukt het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO). “”Zondag demonstreren wij voor de vrijheid en de rechten van de Palestijnen.”

De mars zou eerst eindigen op het Jonas Daniel Meijerplein het centrum van de oude Joodse buurt. Na overleg met de politie en gemeente is nu besloten dat de mars eindigt in het Westerpark. De gemeente vond het Jonas Daniel Meijerplein onwenselijk als eindpunt, ook vanwege de marathon van Amsterdam die zondag in de hoofdstad is.

In Amsterdam-Oost is zondagmiddag ook een bijeenkomst om stil te stil te staan bij het geweld in Israël en de Gazastrook, georganiseerd door de Stichting Assadaaka Community. Die organiseert al de hele week inloopspreekuren voor mensen die zich zorgen maken om de situatie. “We zien de beelden, we horen de verhalen, via vrienden, bekenden, familie in het gebied en via de media. Deze crisis duurt maar voort, terwijl vele burgers het slachtoffer worden van deze oorlog en dit onrecht, voor iedereen die hierdoor geraakt wordt. In tijden van crisis staan we niet alleen en laten wij geen verdeeldheid bestaan”, aldus de stichting. Mensen zijn tussen 15.00 en 17.00 welkom bij de stichting aan de Polderweg.