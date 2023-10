Pro-Palestina-mars in Amsterdam ten einde, organisatie tevreden

De zogeheten pro-Palestina-mars die zondagmiddag door het centrum van Amsterdam trok, is rond 18.00 uur in het Westerpark ten einde gekomen. De organisatie is tevreden over het verloop, zegt Nicole Hollenberg, voorzitter van de Palestijnse belangenorganisatie Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina (DocP). De organisatie was een van de organisatoren van de mars.

Volgens Hollenberg was er tijdens de demonstratie “een zee van solidariteit, verdriet en pijn” te merken. “Maar ook van respect”. De organisatie zegt geen signalen te hebben gehad van mogelijke incidenten.

Duizenden mensen liepen zondagmiddag van de Dam naar het Westerpark ter ondersteuning van de Palestijnen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza en Israël. Daar kwam de mars iets voor 17.00 uur aan. In het park werd afsluitend onder meer een gebed gehouden.

De organisatie schat het aantal deelnemers op zo’n 15.000. Vooraf had de organisatie rekening gehouden met enkele duizenden deelnemers. “Het aantal deelnemers was enorm. Er leek geen einde aan te komen”, aldus Hollenberg.