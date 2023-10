Stoet van pro-Palestina-mars aangekomen in Westerpark in Amsterdam

De stoet van de zogeheten pro-Palestina-mars die zondag door het centrum van Amsterdam trok, is even voor 17.00 uur aangekomen bij de eindlocatie in het Westerpark. Dat meldt een ANP-verslaggever ter plaatse. Een grote groep heeft zich inmiddels in het park verzameld.

Duizenden mensen liepen zondag vanaf de Dam naar het Westerpark ter ondersteuning van de Palestijnen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza en Israël. Veel van hen hadden Palestijnse vlaggen bij zich en riepen leuzen als: “Free Palestina”. Ook langs de weg stonden veel mensen om de stoet te bekijken.

Er was ook veel politie op de been. De stoet werd voorgegaan door ongeveer zeven politiebusjes.

Op het Beursplein was het korte tijd onrustig. De Mobiele Eenheid (ME) moest daar ingrijpen om twee groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Op het plein vindt zondag een pro-Israël-demonstratie plaats.