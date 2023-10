Door een tijdelijke technische storing in het bagagesysteem van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zijn sommige vluchten zondag nog vertraagd. De storing begon in de ochtend en was rond 12.00 uur voorbij, maar geplande vluchten kunnen hierdoor nog enige vertraging oplopen, zo meldt de luchthaven op de website. De incheckbalies sluiten op de normale tijd.

De luchthaven adviseert reizigers de actuele vertrek- en aankomsttijden in de gaten te houden op de website.