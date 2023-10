Door een technische storing in het bagagesysteem op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) kan zondag slechts beperkt bagage worden ingecheckt.

De luchthaven meldt op de website dat daardoor vertraging kan optreden. Het advies aan reizigers is de actuele vertrek- en aankomsttijden in de gaten te houden via de site en “nog steeds twee uur van tevoren aanwezig te zijn”.