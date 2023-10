Timmermans respecteert stap terug Kamerlid vanwege oorlog Israël

Lijsttrekker Frans Timmermans van PvdA-GroenLinks respecteert de “integere” keuze van Kauthar Bouchallikht om zich terug te trekken van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Het Kamerlid vindt dat haar partij er onvoldoende in is geslaagd om uitingen over de oorlog tussen Israël en Hamas van context te voorzien, liet ze zaterdagavond weten op Instagram. Timmermans heeft haar nadien nog een bericht gestuurd, maar dat heeft haar niet van gedachten doen veranderen, zegt hij te gast bij Buitenhof.

De suggestie dat de reacties van zijn partij op de gebeurtenissen eenzijdig zijn, wijst de lijsttrekker evenwel van de hand. Bij de nauw samenwerkende partijen kunnen “openlijk alle aspecten van deze gruwelijke situatie besproken worden”, zegt hij. De politicus vindt ook dat er respect moet worden opgebracht voor de verschillende posities.

Vooral vanuit de hoek van GroenLinks klonk de afgelopen week kritiek van leden die vonden dat Timmermans de oorlog te eenzijdig belichtte, zonder oog te hebben voor de situatie van de Palestijnen. Bij het gezamenlijke congres van de partijen zaterdag wisten de leden desalniettemin overeenstemming te bereiken over de positie die ze in moesten nemen over het conflict. Een overgrote meerderheid van 96 procent stemde voor een verklaring met een scherpe veroordeling van de bloedige aanval van Hamas, waarin tegelijk aandacht wordt gevraagd voor de Palestijnse bevolking.