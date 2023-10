Verdachte van moord in Halsteren is cliënt van nabije GGZ-kliniek

De verdachte die zaterdag is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 75-jarige vrouw uit Halsteren is een cliënt van GGZ-instelling Westelijk Noord-Brabant. Het slachtoffer werd woensdag dood aangetroffen in het bosgebied ’t Wasven in de Brabantse plaats, nabij het psychiatrisch centrum.

Op de website van de GGZ-instelling staat een persverklaring waarin de organisatie haar medeleven uit aan de nabestaanden van de vrouw. “Onze aandacht gaat op dit moment vooral uit naar onze medewerkers en cliënten, die natuurlijk ook geschokt zijn door dit voorval.”

De verdachte van 31 jaar oud uit Halsteren kwam vrijdagavond in beeld bij de politie. Die avond is tevergeefs gezocht op zijn woonadres in Halsteren. Ook bij familieleden in Amsterdam werd gezocht, omdat het vermoeden rees dat hij daarheen was gegaan. Uiteindelijk werd hij zaterdag rond 16.30 uur in Amsterdam gearresteerd.

Burgemeester Margo Mulder van de gemeente Bergen op Zoom reageerde zondagavond op de website van de gemeente. Ze zegt in nauw contact te staan met de politie en de raad van bestuur van de GGZ-instelling. “Via deze weg wil ik, namens het college van burgemeester en wethouders, medeleven betuigen met de nabestaanden van de 75-jarige overleden mevrouw. Tegelijkertijd spreek ik, ook via deze weg, mijn complimenten uit aan het adres van politie voor de vlotte en succesvolle actie, waarna een verdachte is aangehouden”, zegt Mulder.