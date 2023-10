Vijfde repatriëringsvlucht richting Israël, mogelijk de laatste

Voor de vijfde keer is een vliegtuig richting Israël vertrokken om hoofdzakelijk Nederlanders die vluchten voor de oorlog aldaar op te halen. Een Airbus-toestel is zondagmorgen opgestegen vanaf Keulen met Tel Aviv als bestemming, meldt Defensie op haar website. Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken de vraag of een volgende vlucht nog nodig is en veilig kan worden uitgevoerd. Mogelijk is dit dus voorlopig de laatste repatriëringsvlucht. Hier wordt in de loop van de dag een besluit over genomen.

Er komen nog steeds aanmeldingen binnen voor repatriëringsvluchten, maar de aantallen lopen snel terug volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het komt ook voor dat mensen voor wie een plek is gereserveerd niet op komen dagen. Zaterdag waren dat er 57. De reden hiervan is niet bekend. Mogelijk waren ze te laat of hadden ze een andere reden.

Het vliegtuig wordt zondagavond weer terug in Keulen verwacht. Vanuit daar regelt Defensie busvervoer richting vliegbasis Eindhoven.

De militaire vliegtuigen nemen ook regelmatig mensen uit andere landen mee die de oorlog in het gebied willen ontvluchten. Zaterdag kwam een vliegtuig aan in Eindhoven dat behalve 102 Nederlanders ook 6 mensen uit andere Europese landen aan boord had.

In totaal zijn met de afgelopen vier vluchten 632 Nederlanders en 56 mensen uit andere landen uit Israël gehaald, meldt Buitenlandse Zaken in een update op de website.

“We zeggen altijd: wacht niet tot je met ons meekan. Probeer ook zelf het land te verlaten als je dat wil”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. In berichten aan Nederlanders in Israël en de Palestijnse gebieden deelt het ministerie ook steevast andere opties. In de laatste update staan een aantal grensovergangen genoemd die open zijn, bijvoorbeeld die met Egypte bij het zuidelijkste puntje van Israël.

De Amerikanen bieden hun burgers zondag ook de mogelijkheid om vanuit de Israëlische kuststad Haifa het land te verlaten richting Cyprus. Nederland overweegt die optie niet. Vliegen is volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken “voor ons de meest effectieve manier, en het werkt”.