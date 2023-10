Hoekstra kan bij klimaattop niet aan de zijlijn staan, vindt Jetten

Europa moet bij de klimaatconferentie van de Verenigde Naties later dit jaar in Dubai “echt in het hart van de onderhandelingen” meedoen, vindt demissionair klimaatminister Rob Jetten. Hij ziet een belangrijke rol voor de kersverse Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra, die over klimaat gaat, maar ook voor de lidstaten. Zij moeten maandag tijdens een overleg in Luxemburg een “heel duidelijk en ambitieus mandaat” meegeven voor de onderhandelingen.

“Die VN-klimaattop wordt een heel belangrijk moment om het 1,5-graad-doel van Parijs ook echt in leven te houden”, aldus Jetten. “En Europa zal dan echt een brug moeten slaan” om ook andere landen mee te nemen in klimaatactie. Vorig jaar op de klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh stond de Europese Unie nog te lang “aan de zijlijn”, recenseert Jetten. Daar sprak Frans Timmermans namens de EU.

Jetten hoopt met de klimaatministers van de andere EU-lidstaten een duidelijke opdracht mee te geven aan Hoekstra voor de belangrijke klimaattop. Dan gaat het bijvoorbeeld om afspraken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, vaak een heikel punt tijdens internationale klimaatoverleggen. Een stevige inzet zorgt er volgens de demissionaire minister voor dat “Hoekstra echt aan de slag kan, met het Spaanse voorzitterschap” van de EU.