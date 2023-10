Israël deelt online advertenties over aanval

Israël is een grote onlinecampagne begonnen om internationale steun te krijgen in de oorlog tegen Hamas. Op sociale media en in games zijn aan de lopende band advertenties te zien. Daarin vertelt een man bijvoorbeeld over zijn gedode 8-jarige dochtertje, of zijn gezichten te zien van slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël.

De advertenties worden onder meer verspreid via het geverifieerde account van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bij Google. Dat techbedrijf is een van de grootste aanbieders van advertentieruimte online. Google gaat niet in op de reclamefilmpjes zelf, maar een woordvoerder laat wel weten: “Advertenties worden gecategoriseerd, en vervolgens kunnen uitgevers bepalen of ze die categorieën op hun site willen tonen. Los daarvan moet elke advertentie voldoen aan ons beleid. Ik kan niet op individuele gevallen ingaan, maar als advertenties niet voldoen, dan zouden we actie ondernemen.”

Op Googles platform YouTube zijn de advertenties ook te zien. Maar niet op de kinderversie daarvan, YouTube Kids, en ook niet “op zogenoemde Made for Kids-content op de YouTube voor grote mensen”.

Volgens het AD komen de gewelddadige beelden ook voor in spelletjes die kinderen op de iPhone spelen, zoals Angry Birds. De krant meldt dat Apple hier een onderzoek naar is gestart. Voor het ANP was een woordvoerder van Apple niet direct bereikbaar voor commentaar.