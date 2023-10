Joodse scholen weer open na toezegging extra beveiliging

De Joodse scholen in Amsterdam gaan maandag weer open, nu er extra beveiliging is toegezegd. Het betreft de scholen Rosj Pina, Maimonides en het Cheider die vrijdag uit voorzorg de deuren dicht hielden uit angst voor geweld na een oproep van Hamas.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) drong bij de autoriteiten aan op extra beveiliging. Die is toegezegd door de gemeente Amsterdam in samenspraak met veiligheidsorganisatie Bij Leven en Welzijn en veiligheidsdiensten, meldde het CJO zondag.

“De scholen hebben nadrukkelijk aangegeven dat per dag wordt gekeken naar de situatie en dat zij indien daar aanleiding toe is weer tot sluiting over zullen gaan”, staat in de verklaring van het CJO. Deze vertegenwoordiging van de belangrijkste Joodse organisaties in Nederland zegt verheugd te zijn dat de gemeente heeft besloten de beveiliging van de scholen te intensiveren. Het CJO wil wel zo snel mogelijk met de overheid in gesprek “over maatregelen die vrij en ongestoord Joods onderwijs in Nederland blijvend mogelijk maken.”