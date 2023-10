NCTV: staan in contact met Belgische autoriteiten

Nederland volgt de situatie nauwlettend en staat in contact met de Belgische autoriteiten, laat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg weten, via X, voorheen Twitter. Nadat een man maandagavond in Brussel twee Zweden doodschoot en een derde verwondde.

“Afschuwelijke berichten over de schietpartij in Brussel”, schrijft Aalbersberg. “Mijn gedachten gaan uit naar de betrokkenen.”

Het dreigingsniveau in de Belgische hoofdstad werd na de radicaalislamitische aanslag verhoogd naar het hoogste niveau, meldden Belgische media. In de stad werd de EK-kwalificatiewedstrijd België – Zweden gespeeld. Die werd na de schietpartij gestaakt. Het dreigingsniveau in Nederland staat nog altijd op 3 van 5, dat betekent dat een aanslag in Nederland voorstelbaar is.