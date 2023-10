Ouders brengen kinderen naar Joodse school met extra beveiliging

Onder toezicht van extra zichtbare beveiliging bij de Joodse scholen Rosj Pina, Cheider en Maimonides in Amsterdam brengen ouders hun kinderen maandag weer naar school. De drie scholen waren vrijdag uit angst voor geweld dicht na een oproep van Hamas.

De Kastelenstraat bij basisschool Rosj Pina en de middelbare school Maimonides is met onder meer een wagen van de Koninklijke Marechaussee afgesloten voor autoverkeer, ziet een verslaggever van het ANP. Voertuigen van de politie staan ook op wegen rondom de school. Ook staan er mensen van de marechaussee met geweren bij de schoolgebouwen.

Bij het Cheider is de beveiliging ook zichtbaar. Politie, marechaussee en particuliere beveiliging houden de omgeving van de school in de gaten.

De Palestijnse beweging Hamas riep moslims op om vrijdag te demonstreren als steunbetuiging aan de Palestijnen in de bezette gebieden en de Gazastrook. Het geweld in de regio is sinds vorige week zaterdag weer opgelaaid.