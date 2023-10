Pleidooi: snel meer opvang voor ernstige overlastgevers

Er moet, wat JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans betreft, in Nederland snel meer huisvesting komen voor mensen die in hun buurt voor ernstige overlast zorgen en mogelijk een gevaar voor hun omgeving zijn. Dit om herhaling te voorkomen van het drama eind september in Rotterdam, waarbij verdachte Fouad L. drie mensen zou hebben gedood. Eerder riepen forensische zorginstellingen ook al op om meer van dit soort faciliteiten te bouwen.

Eerdmans bracht samen met de Rotterdamse zorgwethouder Ronald Buijt een bezoek aan de zogeheten Skaeve Huse in Rotterdam. Dat is een gemeenschap waar overlastgevers en verwarde mensen begeleid kunnen wonen op enige afstand van gewone woonwijken. Het project, nabij Rotterdam The Hague Airport, ging open in 2017. In steden als Amsterdam, Tilburg en Arnhem is het van oorsprong Deense concept ook toegepast.

In Rotterdam is nu opvang voor vijftien overlastgevers, “maar er is meer capaciteit nodig”, zegt Eerdmans. “Er lopen steeds meer mensen met verward, of ontspoord gedrag op straat. Er zijn te weinig plekken beschikbaar voor de Fouad L.’s. We gaan in de Kamer dan ook vragen voor meer geld. Deze manier van opvang werkt. Het zorgt voor rust voor bewoners van buurten waar de overlast was.”

Buijt (Leefbaar Rotterdam), kan zich vinden in de oproep van Eerdmans. Maar hij vreest dat er in zijn stad vanwege ruimtegebrek voorlopig geen uitbreiding komt. “Ik hoop dat de regio over de brug komt. We hebben de afgelopen tijd veel gedaan voor de omliggende gemeenten. Ik hoop dat ze nu Rotterdam tegemoetkomen,” zei hij tijdens het bezoek tegen Eerdmans.

Volgens Chris Falkena, als teamleider namens welzijnsorganisatie CVD betrokken bij het project, keert ongeveer de helft van het aantal mensen in de Skaeve Huse na het verblijf terug naar hun eigen huis en vallen zij niet in herhaling wat betreft ongewenst gedrag.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eerder dit jaar enkele meldingen kreeg over L., die toen geneeskunde studeerde in Rotterdam. Het OM stuurde de universiteit een waarschuwingsbrief, waarin stond dat de man psychotisch gedrag had vertoond. Zo is de 32-jarige L. al eens veroordeeld voor dierenmishandeling.

Het Openbaar Ministerie verdenkt L. van het doden van een moeder en haar dochter, een docent op het Erasmus MC en van brandstichting en verboden wapenbezit. Dinsdag beslist de Rotterdamse rechtbank of hij langer moet vastzitten.