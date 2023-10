Statenlid PvdD in Overijssel vertrekt om koers partij

Het Overijsselse Statenlid Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren (PvdD) trekt zich terug uit de Provinciale Staten. Hij is het niet eens met de koers van zijn partij, schrijft hij in zijn ontslagbrief. Folkerts was tussen 2010 en 2015 partijvoorzitter van de PvdD.

“Het zal u niet zijn ontgaan dat het een onrustige tijd is geweest in mijn partij, de Partij voor de Dieren”, aldus het Statenlid, verwijzend naar de afgelopen machtsstrijd binnen de partij. Een conflict tussen partijleider Esther Ouwehand en het bestuur van de PvdD liep vorige maand uit de hand. Het bestuur trad terug, Ouwehand bleef uiteindelijk aan.

Folkerts is “nu het stof is neergedaald” tot de conclusie gekomen dat de partij “een route is ingeslagen” waar hij zich niet meer thuis bij voelt. “Daarom heb ik besloten om het hoofdstuk Partij voor de Dieren voor mezelf te sluiten.”

“De overtuiging is weg”, licht hij toe. Het oude bestuur van de partij, dat onlangs dus aftrad, had volgens Folkerts “strak de blik op dieren, de natuur en het milieu”. Maar de partij groeit en nieuwe mensen willen zich ook hard maken voor wat volgens Folkerts binnen de partij gekscherend “mensendingetjes” worden genoemd. Ouwehand en het nieuwe bestuur vertegenwoordigen volgens hem die bredere koers. Folkerts benadrukt dat hij dit “niet verwijtend” bedoelt. “Ik snap dat er keuzes gemaakt moeten worden.” Maar hij wil niet verder “met halve overtuiging”.

Folkerts wil tijdens de Statenvergadering van 8 november afscheid nemen. Hij was sinds 2017 Statenlid voor de PvdD in Overijssel en momenteel het enige lid van die fractie. Sinds 2007 was hij actief voor de partij, maar hij zal binnenkort zijn lidmaatschap opzeggen.

Volgens procedure wordt nu de volgende persoon op de kandidatenlijst van de PvdD van afgelopen Provinciale Statenverkiezingen gevraagd om Folkerts op te volgen, legt hij uit. Die nummer twee is Mirjam Fagel, momenteel burgerlid voor de partij in de Provinciale Staten van Overijssel.