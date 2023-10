Geen andere rechter in kort geding om in Spanje vastgezette man

Er komt geen nieuwe rechter in het kort geding tegen de Staat van een Nederlandse man die bijna twee maanden heeft vastgezeten in Spanje om een terrorismeverdenking. Zijn advocaat had geen vertrouwen in haar, maar volgens de wrakingskamer is geen sprake van vooringenomenheid van de rechter of schijn van partijdigheid. Het wrakingsverzoek is afgewezen.

Het vermoeden is dat de man, zonder het zelf te weten, onterecht op de zogeheten signaleringslijst is gekomen. De Tilburger, die een Marokkaanse achtergrond heeft, verbleef in Spanje op doorreis naar Marokko. Hier werd hij plotseling opgepakt. Zijn advocaat en Muslim Rights Watch, wilden dat de Staat hierover opheldering geeft en spanden een kort geding aan. De man werd dinsdag 19 september, een dag voor de zitting, op het vliegtuig naar Nederland gezet.

Het kort geding trok veel publiek. Tientallen belangstellenden hadden gehoor gegeven aan een oproep van Muslim Rights Watch Nederland om steun te komen betuigen, waardoor niet iedereen in de zittingszaal zou passen. Extra stoelen bijplaatsen bleek niet afdoende en ook een livestream met een andere zaal kwam niet van de grond. Hieruit kan geen partijdigheid van de rechter worden afgeleid, aldus de wrakingskamer.

De rechter meldde verder volgens de advocaat dat de vastgezette man inmiddels was vrijgelaten, waarmee er geen spoedeisend belang meer was voor het kort geding. “De bloedspoed is eraf”, zou ze in het overleg met de advocaat hebben gezegd. Ook hieruit kan volgens de wrakingskamer geen partijdigheid van de rechter worden afgeleid. Het is niet bekend wanneer het kort geding wordt voortgezet.