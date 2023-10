Groningse overheden naar rechter voor duidelijker gasbesluit

Het is voor de overheden in Groningen niet duidelijk wat het recente gasbesluit van de regering precies betekent. Daarom stappen zij naar de rechter om daar duidelijkheid over te krijgen.

De regering heeft weliswaar besloten de gaswinning uit het Groningenveld per 1 oktober jongstleden stop te zetten, maar laat ook ruimte om bij een erg koude winter de kraan weer open te zetten. Omdat er in dit zogeheten vaststellingsbesluit “onduidelijkheden en tegenstrijdigheden” zitten, stappen de provincie, de Groningse gemeenten, de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s naar de Raad van State.

“Zo is onduidelijk of alle productieclusters of een deel daarvan gestart moeten worden bij een koude periode”, schrijven ze. “Inwoners en zeker omwonenden van de clusters mogen duidelijkheid van de overheid verwachten.” De regio had hier eerder al op aangedrongen, maar staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft daar volgens de overheden geen duidelijkheid over geboden.

Naast het beroep bij de Raad van State vraagt de regio ook een zogeheten voorlopige voorziening aan bij de kortgedingrechter. Dat moet voorkomen dat de onduidelijkheid de hele winter in stand blijft, aangezien een beroepsprocedure bij de Raad van State doorgaans veel tijd in beslag neemt.

De regio stuurt daarnaast een brief aan Vijlbrief voor de regio waarin de eventuele gaswinning en punten als veiligheid, bodembeweging, versterking, schade en maatschappelijke ontwrichting onder de aandacht worden gebracht.