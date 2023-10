Hoge Raad houdt veroordelingen diamantroof Schiphol in stand

De veroordelingen van drie verdachten van de geruchtmakende diamantroof op Schiphol in februari 2005 blijven in stand, bepaalde de Hoge Raad dinsdag. Hetzelfde geldt voor de veroordeling van een vrouwelijke medeverdachte wegens witwassen van de opbrengsten van de roof.

Bij de spraakmakende roof werd voor bijna 73 miljoen dollar aan diamanten en sieraden buitgemaakt. Een groot deel van de buit is spoorloos gebleven. De overval geldt als een van de omvangrijkste uit de Nederlandse geschiedenis en deed mede veel stof opwaaien doordat de overvallers hun slag sloegen op een vrachtplatform op de luchthaven dat zwaar beveiligd hoorde te zijn.

Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde drie overvallers in december 2021 tot gevangenisstraffen van 9,5 jaar. Een vrouw kreeg een gevangenisstraf van 10,5 maand opgelegd voor witwassen.

Justitie moest de drie hoofdverdachten in 2005 bij gebrek aan bewijs laten gaan, maar sloeg hen begin 2017 samen met vier andere verdachten opnieuw in de boeien. Dat gebeurde na een lange undercoveractie van de politie in de richting van een van hen, een voormalige KLM-medewerker. Tegenover de undercoveragenten vertelde hij over zijn eigen betrokkenheid en de betrokkenheid van de anderen.

Tijdens het hoger beroep mocht de verdediging de audio-opnames beluisteren en de undercoveragent ondervragen. In de zaken kwam het hof tot de conclusie dat het proces eerlijk is verlopen. De Hoge Raad sluit zich daarbij aan.