Hoge Raad: veroordeling Thijs H. blijft in stand

De veroordeling van Thijs H. (32) voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssummerheide blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

Door de lange duur van de strafzaak, krijgt H. wel twee maanden strafkorting, bepaalde de Hoge Raad. H. werd eerder door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging.

Na de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad draaide om de vraag in hoeverre H. ontoerekeningsvatbaar was als gevolg van de psychische wanen die hij had in mei 2019. H. heeft bekend dat hij op 4 mei dat jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.