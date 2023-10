Honderden boswachters willen direct actie voor natuur

Honderden boswachters van Natuurmonumenten willen dat het volgende kabinet direct in actie komt voor de natuur. Die verslechtert volgens hen steeds verder en de achteruitgang gaat steeds sneller. De tijd van beterschap beloven is voorbij, er moet nu actie komen, stellen zij dinsdag in een advertentie in het AD, gericht aan de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer.

Volgens Natuurmonumenten is uit onderzoek gebleken dat 86 procent van de Nederlanders wil dat de overheid de natuur beter beschermt. “Van links tot rechts zijn Nederlanders het erover eens dat het een taak van de overheid is om de natuur te beschermen. Maar de natuur staat al jaren in de wacht”, aldus Pim van der Feltz, directeur van Natuurmonumenten. De boswachters hebben een manifest opgesteld: “In de tijd van de campagne komen er alleen maar meer beloftes bij. Wij boswachters staan massaal op om de prachtige natuur in Nederland beter te beschermen.”

Op de Veluwezoom zijn veel planten en dieren al verdwenen, volgens boswachter Ruben Vermeer. Afgelopen jaar is een groot deel van de heide op de Posbank verloren gegaan. Waar vroeger een kakofonie aan gezoem, geritsel en getsjilp te horen was, is het nu stil, zegt de Groningse boswachter Bart Zwiers. “We staan op een kantelpunt, maar dan moet er wel nu wat veranderen.”

De boswachters willen dat de gebiedsplannen die provincies in de afgelopen jaren hebben gemaakt nu ook uitgevoerd worden. In die plannen gaat het om schoner water, minder stikstof en meer ruimte voor natuur. Maar de uitvoering van de plannen dreigt stil te vallen, onder meer omdat er niet voldoende geld voor is. “Als de provincies hun verantwoordelijkheid niet nemen, moet het Rijk ingrijpen”, aldus de boswachters.