Kabinet trekt 10 miljoen euro extra uit voor hulp aan Gaza

Het kabinet steekt 10 miljoen euro extra in humanitaire hulp aan de bewoners van Gaza, meldt demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher. Het geld wordt verstrekt via onder meer de Verenigde Naties en de Rode Halve Maan, zei de bewindsvrouw na een Nationaal Veiligheidsberaad.

Internationale hulporganisaties waarschuwen voor een “humanitaire ramp” in Gaza. Honderdduizenden mensen in het Palestijnse gebied zijn ontheemd na een oproep van de IsraĆ«lische regering om te evacueren. Door de vergeldingsacties van IsraĆ«l in reactie op de terreuraanval van Hamas zijn inmiddels meer dan 2670 mensen in Gaza overleden. Het gebied is grotendeels afgesloten van water en elektriciteit.

Ook het kabinet maakt zich “enorme zorgen” over de humanitaire situatie. Het geld is bedoeld voor “medicijnen, voedsel en water”, hoewel de minister erkent dat het moeilijk is om hulp in Gaza op de juiste plek te krijgen. Ze blijft dan ook pleiten voor een humanitaire corridor voor hulpgoederen via Egypte.