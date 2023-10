KiM: 5600 vluchten kunnen in 2030 vervangen worden door trein

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat in 2030 per jaar ongeveer 5600 vluchten van en naar dertien Europese steden vervangen kunnen worden door de trein. In 2040 zou het volgens het kennisinstituut om 11.000 vluchten gaan. Vanaf Schiphol gaan nu rechtstreekse vluchten naar deze steden, die allemaal niet verder dan 800 kilometer van Amsterdam vandaan liggen.

Tot de bestemmingen die het kennisinstituut heeft onderzocht behoren onder andere Londen, Parijs, Brussel, Berlijn en Kopenhagen. Voordat de verschuiving van vliegtuig naar trein kan plaatsvinden, moet er nog wel wat gebeuren. Het KiM is bijvoorbeeld uitgegaan van kortere treinreistijden in de toekomst en meer dagelijkse reismogelijkheden op bepaalde verbindingen. Voorbeelden hiervan zijn een snellere treinverbinding naar Berlijn vanaf eind 2023 of de geplande inzet van meer en snellere intercity’s naar Brussel vanaf 2025.

Het KiM schat de toekomstige mogelijkheden voor verschuiving van vliegtuig naar trein overigens lager in dan in 2018. Onder andere door de coronapandemie ligt de totale omvang van de luchtvaart op de onderzochte verbindingen ongeveer een vijfde lager dan destijds ingeschat. “Minder vliegreizen betekent automatisch ook dat er minder reizigers verleid kunnen worden om hun reis per trein te maken in plaats van per vliegtuig”, aldus het KiM.