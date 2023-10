Meer geld uit Brusselse pot voor verduurzamingsmaatregelen

Nederland krijgt meer geld uit een Brussels fonds dat de EU heeft opgetuigd om lidstaten te helpen sterker en weerbaarder uit de coronacrisis te komen. Daardoor komt ruim 700 miljoen euro extra beschikbaar voor onder meer de verduurzaming van woningen, versterking van het elektriciteitsnet en andere verduurzamingsmaatregelen.

Nederland had eerder al groen licht gekregen voor een zogenoemd herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 4,7 miljard euro. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne kregen de lidstaten de gelegenheid hun plannen uit te breiden met aanvullende investeringen die de afhankelijkheid van Russische fossiele energiebronnen helpen verminderen.

De ministers van Financi├źn van de EU hebben ingestemd met het aangepaste voorstel dat Nederland had ingediend. Daardoor komt in totaal 5,4 miljard euro beschikbaar. Van de toegekende middelen gaat in het aangepaste pakket 55 procent naar vergroening, dat was in het oorspronkelijke voorstel nog 48 procent.