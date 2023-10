Ministers: we voeren druk op om mensen uit Gaza te krijgen

Het kabinet probeert 22 mensen die banden hebben met Nederland en vastzitten in Gaza naar Egypte te krijgen, laten demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot en demissionair defensieminister Kajsa Ollongren weten na afloop van het veiligheidsberaad. Het gaat om Nederlanders, maar ook om mensen met verblijfsdocumenten voor Nederland of gezinsleden van hen.

Samen met andere landen voert Nederland de druk op om de grens te openen voor “mensen met een Nederlands paspoort of een buitenlands paspoort die Gaza willen verlaten”. “We proberen via alle mogelijke diplomatieke kanalen de partijen ertoe te bewegen om de grensovergang met Rafah open te zetten”, aldus Bruins Slot. Verder wordt met de Nederlanders in Gaza “zo goed mogelijk” contact gehouden, maar “ook dat is ingewikkeld in een situatie waarbij de verbindingen slecht zijn”.

Ollongren spreekt van een “hele, hele moeilijke situatie”, waar Nederland zich “hele grote zorgen” over maakt. “Wij zeggen vooral steeds tegen IsraĆ«l, probeer nou zo te handelen dat je geen burgerslachtoffers hebt”, aldus de defensieminister. Ook dringt het kabinet aan op humanitaire hulp in de Gazastrook, waar het zelf 10 miljoen euro extra voor heeft vrijgemaakt.