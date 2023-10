Onderzoek naar zes agenten om vrouwonvriendelijke WhatsAppgroep

De Rotterdamse politie start een disciplinair onderzoek naar zes medewerkers vanwege berichten in een WhatsAppgroep waarin vrouwonvriendelijke en discriminerende berichten zijn gepubliceerd. De zes politiemedewerkers zitten thuis zolang het onderzoek loopt, zegt een woordvoerder.

De leiding van het politieteam werd half september op de hoogte gesteld van de appgroep. “Uit de eerste berichten ontstond het vermoeden dat het zou gaan om een chat waarin vrouwonvriendelijke opmerkingen werden gemaakt over medewerkers uit het team. Een analyse van de chat liet zien dat er naast vrouwonvriendelijke berichten, bovendien ook sprake was van discriminerende berichten”, meldt de politie.

De Rotterdamse politiebaas Fred Westerbeke is teleurgesteld over de zes. “Ik verwacht dat mijn medewerkers in hun gedrag en handelen laten zien dat wij een politie zijn voor iedereen, zowel tijdens de dienst als in privétijd. Ik ben zeer teleurgesteld over het feit dat collega’s zich onderling zo naar elkaar hebben uitgelaten.”

Het eerste onderzoek was naar negen medewerkers. Tegen drie medewerkers wordt het onderzoek niet voortgezet. Zij hebben geen ontoelaatbare uitspraken gedaan.

Het is niet de eerste keer dat Rotterdamse agenten in opspraak raken om kwetsende appjes. In 2020 onderzocht het OM een groep Rotterdamse agenten die zich in een WhatsAppgroep van hun basisteam racistisch had uitgelaten. Ze zouden hebben gesproken over “kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” op wie ze willen “schieten”.

Ze werden niet vervolgd. Het OM noemde de chats “zeker laakbaar en niet passend”, maar niet strafbaar omdat de agenten niet in het openbaar spraken, maar in een besloten groep.