Ook minister vindt tempo aanpak leerlingenvervoer ’te langzaam’

Het verbeteren van het vervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs gaat te langzaam. Dat beaamde demissionair onderwijsminister Mariƫlle Paul tijdens het wekelijkse vragenuur. Wel benadrukte zij dat gemeenten, met ondersteuning van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), verantwoordelijk zijn voor het leerlingenvervoer. De Tweede Kamer is ongeduldig en verlangt meer actie van de bewindsvrouw. Het gaat nu al te vaak en te lang mis, vinden onder andere GroenLinks, D66, BBB, VVD, ChristenUnie en SP.

Leerlingen moeten bijvoorbeeld lang wachten op vervoer, waardoor ze soms lesuren missen en vaak uitgeput thuiskomen. Ook worden leerlingen op verkeerde adressen afgezet. Het probleem komt onder meer door een gebrek aan chauffeurs.

Vorige week werd bekend dat de belangenvereniging Leerling Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) en de organisatie Ouders & Onderwijs geen vertrouwen meer hebben in de gesprekken met VNG over het tijdig oplossen van de problemen in het leerlingenvervoer. “Ik deel die zorgen”, aldus Paul. “Ik vind zelf dus ook dat het tempo te langzaam is.”

Vragensteller Lisa Westerveld (GroenLinks) snapt dat de minister niet zomaar “een blik chauffeurs kan opentrekken”, maar gaf aan wel heel regelmatige updates te willen krijgen over de schrijnende situatie. Paul zei dit toe. Zij opperde ook om “te kiezen in de schaarste” van het speciale vervoer. Zo zijn er ouderen die vervoer nodig hebben om te winkelen, en is er “wellicht een mogelijkheid om te kijken naar hoe je daarmee zou kunnen schuiven”, aldus de bewindsvrouw. Verder gaat de minister op korte termijn in gesprek met de VNG.