Politie onderzoekt video met tekst ‘vluchtelingen raak schieten’

De politie doet onderzoek naar een video waarin te zien is dat vanuit een rijdende auto met een balletjespistool wordt geschoten op voorbijgangers. Het korte filmpje, waarover onder meer NH Nieuws schrijft, zou zijn opgenomen in Volendam en zijn gedeeld op sociale media. Onder de video staat de tekst ‘vluchtelingen raak schieten’. De gemeente Edam-Volendam noemt de video verwerpelijk.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de wijkagent op de hoogte is van het bestaan van de video en dat de politie er onderzoek naar doet. Daarbij houdt de politie rekening met meerdere scenario’s, waaronder de mogelijkheid dat het filmpje in scène is gezet.

“Als het filmpje niet is geënsceneerd, hopen we dat het slachtoffer zich meldt. Als het in scène is gezet, vinden we het opruiend. Mensen met dit soort pistolen beschieten is sowieso een slecht idee”, aldus de woordvoerder. “De wijkagent wil een stevig gesprek met de verantwoordelijken.”

De politie zegt niet te weten wie de personen zijn die worden beschoten. Ook of het om vluchtelingen gaat, wat in de tekst onder de video wordt gesuggereerd, is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.

De gemeente Edam-Volendam spreekt in een reactie van een “laf en verwerpelijk filmpje, met een hele nare intentie die blijkt uit de bijgevoegde tekst”, laat een woordvoerder weten. “We weten nog niet wie dit waren, maar we gaan ervan uit dat iedereen in onze gemeente hier afstand van neemt.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP over de video. In de buurt van Volendam is eerder deze maand een opvanglocatie voor asielzoekers geopend. Het gaat om het Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude, in de gemeente Waterland. Volgens NH Nieuws leidde de komst van het asielzoekerscentrum in Volendam tot veel onrust.