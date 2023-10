Politiek spreekt afschuw uit na bombardement op ziekenhuis Gaza

Politiek Den Haag spreekt breed afschuw uit over het bombardement op een ziekenhuis in Gaza. Bij de explosie zijn honderden doden gevallen. Israël en de Palestijnse militante beweging Hamas wijzen elkaar aan als schuldige voor het afvuren van de raket.

Defensieminister Kajsa Ollongren spreekt op X van “opnieuw een gitzwarte dag”. Het is volgens haar “cruciaal” dat er veilige toegang komt tot humanitaire hulp en medische zorg.

Frans Timmermans, leider van GroenLinks/Pvda, noemt het “volstrekt onaanvaardbaar dat een ziekenhuis wordt aangevallen en onschuldige patiënten, kinderen, dokters en verplegers slachtoffer worden van deze grove schending van het internationaal recht”. VVD’er Ruben Brekelmans schrijft mee te leven “met alle onschuldige slachtoffers”. Wel wijst hij erop dat nog onzeker is wie de raket heeft afgevuurd. “Laten we daarom voorzichtig zijn met conclusies.”

D66-leider Rob Jetten spreekt van “verschrikkelijke en verontrustende berichten over honderden onschuldige burgerslachtoffers bij ziekenhuis in Gaza. Dit geweld kent alleen maar verliezers. Een staakt-het-vuren is dringend nodig. Ook voor alle noodzakelijke humanitaire hulp.” Partijgenoot Sjoerd Sjoerdsma noemt dat een “belangrijke oproep”: het conflict kan verder escaleren naar bijvoorbeeld de Westelijke Jordaanoever of Jordanië als er niet snel een staakt-het-vuren komt, denkt Sjoerdsma.

SP-voorvrouw Lilian Marijnissen roept ook op tot het stoppen van het geweld. “Deze geweldsspiraal moet nu stoppen!” Mirjam Bikker, leider van de ChristenUnie, schrijft te rouwen om zo veel onschuldige mensen. “We wachten nadere berichtgeving af over de verantwoordelijkheid.” Bikker sluit af met de woorden ‘bid om vrede’. Esther Ouwehand (PVDD) noemt het “afschuwelijk nieuws uit Gaza. Het breekt je hart. Er moet zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komen. Kabinet moet zich daar onomwonden voor inzetten. Dit verschrikkelijke geweld tegen onschuldige burgers moet stoppen”.