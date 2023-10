Protestmars sekswerkers en ondernemers tegen erotisch centrum

Sekswerkers, ondernemers en inwoners van het Wallengebied demonstreren donderdag tegen het verplaatsen van raambordelen op de Wallen. Met een protestmars willen de drie partijen duidelijk maken “dat ze zich niet kunnen vinden in de gemeentelijke plannen voor het verplaatsen van raambordelen naar een erotisch centrum ergens anders in de stad”. De mars wordt georganiseerd door Mariska Majoor, oprichter van het Prostitutie Informatie Centrum.

Het erotisch centrum moet een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers worden in stadsdeel Noord of Zuid. Hiermee zou een deel van de ramen op de Wallen vervangen worden. Het doel is volgens het college om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

Niet iedereen is hier echter blij mee. Zo vrezen omwonenden dat toeristen massaal op het centrum afkomen. Afgelopen maand werd een petitie met circa 10.000 handtekeningen tegen het centrum aangeboden aan burgemeester Femke Halsema. Initiatiefnemer voor de petitie was het zogeheten monsterverbond, waaronder verschillende bedrijven, onderwijs- en culturele instellingen, bewonersverenigingen en belangengroepen vallen.

De gemeente bevestigt dat de demonstratie is aangemeld. De mars gaat van het Oudekerksplein via de Oudezijds Achterburgwal en de Nieuwmarkt naar de Stopera aan het Waterlooplein. Bij het stadhuis wordt een manifest aangeboden aan de aanwezige gemeenteraadsleden. Majoor zegt dat er “genoeg belangstelling” lijkt te zijn voor de demonstratie, van zowel sekswerkers als van ondernemers en bewoners. Ze hoopt op een opkomst van “een paar honderd mensen”.

Het college komt eind dit jaar met een voorstel over de definitieve plek. Daarna moet de raad er nog over besluiten.