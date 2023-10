Speurder Brand krijgt uit Medemblik gestolen schilderijen bezorgd

Speurder naar verdwenen kunst Arthur Brand heeft vrijdag zes schilderijen thuisbezorgd gekregen die eerder uit het voormalige stadhuis van Medemblik waren geroofd. Hij bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf. De werken, belangrijk erfgoed voor Medemblik en in het bezit van die gemeente, zijn inmiddels overgedragen aan de politie, die verder onderzoek doet.

Een barometer en een kroonluchter ontbreken nog. Er is volgens Brand ook nog een stoel teruggekomen, maar die had Medemblik volgens hem nog niet gemist. Hij denkt dat de dieven de spullen bij hem hebben laten afleveren, omdat ze doorkregen dat ze niet gemakkelijk te verkopen zouden zijn.

Brand had zelf al in de pers gezegd dat ze “beter zes fietsen hadden kunnen stelen, want deze schilderijen raak je aan de straatstenen niet kwijt”, vertelt hij. Door onder meer de media-aandacht weet iedereen immers dat het om gestolen goed gaat. Publiciteit over een recent gestolen Van Gogh maakte ook iedereen duidelijk dat op zo’n diefstal hoge straffen en torenhoge boetes staan, aldus Brand. “Dat heeft ze waarschijnlijk extra zenuwachtig gemaakt.”

Brand heeft geen vragen gesteld aan de man die de kunstwerken per bestelbusje kwam brengen, om de terugkeer niet alsnog in gevaar te brengen. Het belangrijkste vindt hij dat de kunst gered is, de opsporing van de verantwoordelijken vindt hij vers twee.

Onder de kunstwerken bevindt zich het oudste schilderij van koning Radboud, al is dat niet uit de 7e eeuw waarin deze koning der Friezen leefde. Het is een kleine vier eeuwen terug pas vervaardigd.