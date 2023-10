Tot nu 751 Nederlanders uit Israël gehaald, woensdag weer vlucht

Nederland heeft tot nu toe 751 Nederlanders en 136 buitenlanders uit Israël gehaald (gerepatrieerd). Overigens zijn ook door vluchten van andere EU-landen Nederlanders uit Israël opgehaald, meldt demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Defensie is van plan woensdag nog een vlucht te regelen, “eventueel in samenwerking met partners”.

Voor de dagen erna wordt steeds gekeken wat nodig en mogelijk is, aldus Bruins Slot. Ook bereiden haar departement en het ministerie van Defensie verschillende scenario’s voor, “voor het geval de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden nog verder verslechtert”.

Via de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse stad Ramallah staat het kabinet ook zo goed als mogelijk in contact met de 22 mensen die banden hebben met Nederland en vastzitten in Gaza, aldus Bruins Slot in de brief. Eerder op dinsdag benadrukte ze al “alle mogelijke diplomatieke kanalen” te gebruiken om deze mensen uit Gaza te krijgen. Het kabinet hoopt dat deze mensen de grens met Egypte kunnen oversteken, zodat ze op die manier in veiligheid kunnen worden gebracht.