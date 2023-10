Uitspraak Hoge Raad in zaak drievoudig moordverdachte Thijs H.

De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de zaak van drievoudig moordverdachte Thijs H. Hij werd in maart vorig jaar door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van drie mensen.

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad draait om de vraag in hoeverre H. ontoerekeningsvatbaar was als gevolg van de psychische wanen die hij had in mei 2019. H. heeft bekend dat hij op 4 mei dat jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) concludeerden dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. Hij verkeerde in een psychose door schizofrenie, stellen de onderzoekers. H. vertelde dat hij via berichten in onder meer kentekens op auto’s de opdracht had gekregen te moorden, anders zou zijn familie iets ergs overkomen. De verdediging vindt het daarom onterecht dat H. een jarenlange celstraf is opgelegd. Hij zou in hun ogen alleen tbs met dwangverpleging moeten krijgen.

Het hof redeneerde dat H. nog wel in staat was afwegingen te maken en hij zijn slachtoffers bewust uitkoos. Een jonge vrouw liet hij bijvoorbeeld met rust, net als een man met een herdershond. Anders dan de rapporten van psychiaters en psychologen, oordeelde het hof daarom dat de moorden hem deels kunnen worden toegerekend.

Dat vindt ook de procureur-generaal, die de Hoge Raad heeft geadviseerd dat de veroordeling van H. in stand kan blijven. “Iemand die lijdt aan een psychische stoornis kan nog steeds hebben nagedacht over de feitelijke betekenis van zijn voorgenomen daad en de gevolgen daarvan”, aldus de procureur-generaal.

De ouders van H. en zijn nieuwe advocaat Benedicte Ficq hopen dat de Hoge Raad het advies in de wind slaat en de zaak opnieuw laat behandelen door een ander gerechtshof. “Hij verdient een tweede kans”, zegt Ficq. In recente media-optredens heeft de moeder van H. benadrukt dat haar zoon het slachtoffer is van onwetendheid bij rechters over psychoses en fouten van zijn behandelaren. “Ik doe dit ook voor andere Thijsen”, zei ze in De Telegraaf.