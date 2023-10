Verdachte van schietpartijen Rotterdam Fouad L. naar rechtbank

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam buigt zich dinsdag over de verlenging van het voorarrest van Fouad L., die na de dodelijke schietpartijen in Rotterdam is opgepakt bij het Erasmus MC. Hij wordt verdacht van drie moorden, het stichten van twee branden en verboden wapenbezit. De officier van justitie kan de raadkamer vragen het voorarrest met maximaal negentig dagen te verlengen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 32-jarige Rotterdammer van het doodschieten van de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. Dat gebeurde op donderdag 28 september.

Ook zou L. brand hebben gesticht in zijn eigen woning aan het Heiman Dullaertplein en het onderwijscentrum van het ziekenhuis. De verdachte werd aangehouden onder het helikopterplatform.

L. was een geneeskundestudent die het volgens de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis had gemunt op de examencommissie, omdat hij niet zonder meer zijn artsenbul kreeg. L. had alle tentamens met succes afgerond en zou dus basisarts kunnen worden, maar hij moest van de universiteit nog een psychologisch onderzoek laten doen. Dit had de universiteit besloten na een waarschuwingsbrief van het OM, waarin stond dat de man psychotisch gedrag zou hebben vertoond. De man is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling.

De raadkamer bestaat uit meerdere rechters en de zitting is achter gesloten deuren. L. zit sinds zijn arrestatie in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over drie maanden volgt een eerste openbare zitting in de rechtbank.