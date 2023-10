Willem Holleeder getuige in witwaszaak ‘Wallenpanden’

Willem Holleeder wordt opgeroepen als getuige in de strafzaak tegen de van witwassen beschuldigde Amsterdamse vastgoedeigenaar Marcel K. en een van zijn bedrijven. Dit bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in het proces bij de rechtbank in Amsterdam. K. en het bedrijf staan terecht voor het witwassen van vijf panden in de periode tussen januari 2006 en juli van dit jaar. Onder de panden zijn twee gesloten gokhallen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de zogenoemde ‘Wallenpanden’ in de rosse buurt van Amsterdam gefinancierd vanuit twee criminele geldstromen: ze zouden zijn aangekocht met nooit teruggevonden geld van de Heinekenontvoering en in 2003 vervolgens zijn geherfinancierd met geld dat Willem Holleeder had afgeperst van vastgoedbaas Willem Endstra. K. zou door Holleeder als stroman zijn neergezet, aldus de aanklaagster. “Wij zien deze verdachte als verhuller van het vermogen van Holleeder.”

De zaak tegen K. – die stellig ontkent – kwam aan het rollen na de strafzaak tegen Holleeder in 2019. Op basis van verklaringen die met name zijn zussen aflegden besloot het OM nader onderzoek in te stellen naar in eerste instantie de gokhallen, mede omdat de rechtbank vaststelde dat Willem Holleeder daar de werkelijke eigenaar van was. De gokhallen moesten ruim tien jaar geleden de deuren al sluiten op last van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. Hij vreesde na onderzoek dat ze werden gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

De verdediging van K. stelde dinsdag aanvankelijk dat het OM hem helemaal niet mag vervolgen voor het witwassen van de ‘Wallenpanden’, omdat hij daarvoor in 2009 al werd vrijgesproken. Dat gebeurde in het hoger beroep van het Kolbak-proces over de afpersing van Amsterdamse zakenlieden door onder meer Willem Holleeder. In diezelfde zaak was ook de betreffende BV lange tijd verdacht, maar besloot het OM het bedrijf niet voor de rechter te brengen. Daarmee had justitie in beide zaken zijn kruit verspeeld, aldus de verdediging van K.

Maar de rechtbank dacht daar anders over. De nieuwe beschuldigingen aan het adres van K. en het bedrijf hebben betrekking op een andere periode. Daardoor is er geen sprake van dat hij tweemaal voor hetzelfde misdrijf wordt berecht, aldus de rechtbank.

Willem Holleeder werd in juni vorig jaar voor een serie moordopdrachten in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf, net als eerder door de rechtbank. Hij zit gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De verhoren van Holleeder en een reeks andere getuigen zijn de komende periode achter gesloten deuren bij de onderzoeksrechter. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.