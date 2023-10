Woningen Utrecht en Amsterdam ontruimd wegens verdachte pakketjes

Bij een flat aan de Tafelbergdreef in Utrecht en in de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam zijn verschillende woningen ontruimd vanwege een verdacht pakketje op beide locaties, meldt de politie. Er wordt onderzocht of het om explosief materiaal gaat.

Bij de flat in de Utrechtse wijk Overvecht is een woonlaag ontruimd, laat een politiewoordvoerder weten. Het is niet duidelijk waar het verdachte pakketje precies ligt. “De ontruiming is uit voorzorg, we willen geen enkel risico nemen.”

In Amsterdam is “een box” aangetroffen met mogelijk explosief materiaal. De straat in de wijk Geuzenveld is afgezet en meerdere woningen worden ontruimd. “Wat voor box het is, is ook voor ons nog onduidelijk”, zegt een woordvoerder. Het materiaal is niet in een woning gevonden. Hoeveel woningen worden ontruimd is niet duidelijk.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet op beide plekken onderzoek om te zien of het om explosief materiaal gaat.