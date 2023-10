Yeşilgöz stuurt aan op andere regels voor VOG na terreur

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt het net als de Tweede Kamer “onbegrijpelijk” dat een veroordeelde IS’er bij een organisatie als VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kon werken. De betrokken vrouw kon dat doen, omdat ze een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) had. De minister weet ook niet hoe dit is beoordeeld en heeft dezelfde vragen hierover als in de Kamer leven, zei ze tijdens het vragenuurtje op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Wat haar betreft worden de beleidsregels voor deze personen om een VOG te krijgen veranderd.

Omtzigt wilde weten hoe het kon dat de medewerkster als vrijwilliger bij de vluchtelingenorganisatie werkte, terwijl ze in 2019 was veroordeeld voor het lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat. Ze kreeg volgens de NOS, die erover berichtte, in 2019 dertig maanden celstraf opgelegd door de rechtbank in Rotterdam. Omtzigt neemt het hoog op en wil weten hoeveel mensen zo’n zelfde verklaring voor goed gedrag hebben gekregen terwijl ze eerder zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Dit kan grote veiligheidsrisico’s opleveren, benadrukte hij, en is onaanvaardbaar voor slachtoffers van dit soort misdadigers.

Yeşilgöz weet ook niet hoe de toekenning is gewogen. Ze verwees daarvoor naar haar collega Franc Weerwind die over de VOG gaat. Ze zal hem ook vragen de aantallen na te gaan en te bekijken of de huidige regels moeten worden aangepast. Zo is nu bepaald dat mensen vier jaar na een veroordeling in beginsel een VOG kunnen krijgen als die nodig is voor een toekomstige taak of baan. Mensen die een zedenverleden of een terroristische veroordeling op hun naam hebben, kunnen dat pas na twintig jaar doen. De dienst Justis beoordeelt de verzoeken hiertoe. Yeşilgöz vindt dat het beleid sowieso “moet worden heroverwogen”.

Verder heeft de minister gevraagd aan VWN om met experts na te gaan in welke dossiers de betrokken medewerkster inzage heeft gehad. De vrouw kreeg in haar werk onder andere te maken met mensen die juist op de vlucht zijn geslagen voor IS-geweld.