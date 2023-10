Artsen zonder Grenzen blijft hulp verlenen in Gaza

Een deel van het medisch personeel van de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) blijft werkzaam in het noorden van Gaza, ondanks de explosie bij een ziekenhuis waarbij volgens Palestijnse autoriteiten honderden mensen om het leven kwamen.

In totaal zitten er zo’n driehonderd Palestijnse medewerkers van de organisatie in Gaza. Het gaat behalve medisch personeel om bijvoorbeeld HR-personeel en mensen die zich bezighouden met logistieke operaties. “We weten dat sommigen van hen momenteel met hun gezinnen naar het zuiden proberen te vertrekken. Anderen, met name het lokale medisch personeel, blijven in het noorden. Ze willen er niet weg en willen zieken en gewonden blijven behandelen”, zegt een woordvoerder. “We zijn erg bezorgd over deze mensen, die ervoor hebben gekozen te blijven en hun leven te riskeren om medische zorg te verlenen.”

Het contact met hen is lastig, omdat het gebied grotendeels afgesloten is van elektriciteit en mobiele telefoons vaak niet kunnen worden opgeladen. Het is daarom moeilijk te zeggen hoeveel medewerkers nog in het noorden zijn. Internationale teams die in het noorden van Gaza zaten, bestaande uit ongeveer twintig mensen in totaal, zijn vorige week naar het zuiden geëvacueerd. Vanuit daar worden zij wanneer dat kan via Egypte opgehaald.

AzG heeft ook een arts in het dinsdagavond getroffen ziekenhuis. Aan de Nederlandse afdeling vertelde hij dat de explosie plaatsvond terwijl hij een operatie uitvoerde en dat het plafond naar beneden kwam. De hulporganisatie zegt vanwege de bombardementen niet veilig te kunnen werken in Gaza. “Wij roepen Israël op om te bevestigen dat zij medisch personeel, ziekenhuizen en ambulances zullen beschermen en respecteren. Momenteel hebben we in Gaza geen garanties dat ons personeel niet zal omkomen bij aanhoudende bombardementen, op weg naar het werk en op het werk. Dat is onaanvaardbaar.”

De hulporganisatie heeft in Egypte humanitaire hulpgoederen zoals dekens, tandenborstels en zeep klaarstaan om, zodra de grens opengaat, naar Gaza te vervoeren. Ook gaan er dan noodhulpverleners naar het gebied.

Het Rode Kruis heeft medewerkers in twee ziekenhuizen in Gaza. Volgens Jan Tijmen Ninck Blok, humanitair oorlogsrechtexpert, doet zijn organisatie “er alles aan om zoveel mogelijk mensen te helpen met medische zorg.”