Delfland: onderzoek naar bron PFOS in Haagse sloten duurt lang

Het onderzoek naar de PFOS-vervuiling in sloten in Den Haag is “ingewikkeld werk” dat “veel tijd kan vergen”, laat het hoogheemraadschap van Delfland weten. Daarom gaat het nog lang duren voordat er meer bekend is over de bron van de vervuiling.

In sloten in de woonwijk Leidschenveen in Den Haag is veel PFOS aangetroffen, zo werd afgelopen augustus bekend. In de sloten zaten hogere concentraties van de stof dan volgens Europese normen toegestaan is. Het hoogheemraadschap doet samen met de gemeente Den Haag en de Omgevingsdienst Haaglanden onderzoek op het naastgelegen bedrijventerrein Forepark, met de bedoeling te achterhalen wat de bron van de vervuiling is. Dat is op dit moment nog volledig onduidelijk, laat een woordvoerder van het hoogheemraadschap weten. Op het terrein ligt één sloot waar de concentraties PFOS uitzonderlijk hoog waren. Mogelijk valt bij die sloot meer te weten te komen over de bron.

In de wijk mat het schap eerder tussen de 9,5 en 13 nanogram PFOS per liter slootwater. Zulk water mag volgens Europese normen maximaal 0,65 nanogram PFOS per liter bevatten. PFOS is een van de PFAS-stoffen. PFAS is de afkorting voor per- en polyfluoralkylstoffen. Die chemische stoffen worden gebruikt voor onder meer antiaanbaklagen in pannen, waterafstotende kleding en cosmetica en zijn niet of nauwelijks afbreekbaar. PFAS wordt in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker.