Duizenden bedrijven in ‘wachtrij’ om overvol stroomnet

In grote delen van Nederland is het elektriciteitsnet zo vol dat de komende jaren geen nieuwe bedrijven kunnen aansluiten op het net, meldt demissionair energieminister Rob Jetten. Volgens Netbeheer Nederland staan 6600 bedrijven nu al in de wachtrij: omdat het stroomnet het niet aan kan, moeten zij wachten met de vestiging of uitbreiding van hun bedrijf. Gelderland is een van de provincies waar de problemen het grootst zijn. Daar staan al 1500 bedrijven op de wachtlijst.

Hoe lang deze bedrijven moeten wachten, is “nogal afhankelijk van in welk gebied zij zijn gevestigd”, aldus voorzitter Maarten Otto van Netbeheer Nederland. Het is dan ook niet in te schatten wat de economische schade is van het volle stroomnet. Jetten, die woensdag een reeks ingrepen aankondigde om de ‘file’ op het elektriciteitsnet te verminderen, wijst erop dat er ook grote verschillen zijn tussen bedrijven. Sommige willen zich nieuw vestigen of snel verduurzamen, maar er zijn ook bedrijven “die in 2029 hele grote investeringen in hun productie-installatie willen doen en nu al handdoekje hebben gelegd”.

De krapte op het net raakt iedereen, erkent Otto. Niet alleen door de effecten, die in Gelderland, Flevoland en Utrecht over enkele jaren ook bij huishoudens voelbaar kunnen zijn, maar ook de oplossing. Het elektriciteitsnet moet veel slimmer worden gebruikt, maar belangrijker is de uitbreiding en verzwaring van het net. Daar werkt Netbeheer Nederland al aan, en zal de komende jaren alleen maar zichtbaarder worden. Zo moet er tot 2050 in totaal 100.000 kilometer aan elektriciteitskabels worden aangelegd. “Dat is tweeënhalf keer de wereld rond”, onderstreept Otto.

Minimaal één op de drie straten gaat open, en er worden 50.000 elektriciteitshuisjes gebouwd. Bovengronds is 80 vierkante kilometer nodig voor infrastructuur, dezelfde oppervlakte als de stad Den Haag.