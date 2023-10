In water gevonden lichaam is van vermiste Amsterdammer

Het lichaam dat in Amsterdam is gevonden in de zoektocht naar de vermiste Sam van Grondelle is van de 29-jarige Amsterdammer. Dat bevestigt de politie na onderzoek. De man is volgens de politie niet door een misdrijf om het leven gekomen, maar waarschijnlijk door een ongeval.

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) vond woensdag het lichaam in de IJhaven. De politie zocht daar met een boot, omdat dat de plek was waar hij voor het laatst zou zijn geweest.

De man werd zondag voor het laatst gezien bij station Amsterdam Centraal, waar hij met vrienden arriveerde met het pontje na een nacht stappen in Amsterdam-Noord. Daarna zou hij alleen richting zijn huis bij het station Amstel zijn gefietst.