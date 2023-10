Installatiebranche: maak delen energie met buren mogelijk

Het moet wettelijk mogelijk worden om duurzaam opgewekte energie aan de buren te leveren of aan bedrijven in de omgeving. Daarvoor pleit Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De huidige problemen op het elektriciteitsnet zouden voor een belangrijk deel kunnen worden opgelost door slimme technische oplossingen.

“De technieksector kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing. We kunnen netcongestie bijvoorbeeld verminderen door duurzaam opgewekte energie te delen met huizenbezitters of bedrijven in de directe omgeving. Overheid en netbeheerders zouden dat wettelijk mogelijk moeten maken”, stelt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland in reactie op de aankondigingen van demissionair energieminister Rob Jetten voor het ontlasten van het overvolle stroomnet.

Techniek Nederland juicht het toe dat er meer ingezet wordt op bijvoorbeeld slimme aanstuurbare apparatuur, energiemanagementsystemen en hybride warmtepompen. Maar de overheid zou ook meer moeten doen om de toepassing van thuisbatterijen en buurtbatterijen te stimuleren en innovatie te ondersteunen, vindt de branche. “Minister Jetten schrijft in de Kamerbrief graag met de technieksector in gesprek te blijven over mogelijke oplossingen. Dat aanbod nemen wij vanzelfsprekend aan”, laat Terpstra verder weten.

Ook bij het Havenbedrijf Rotterdam wordt gekeken of met nieuwe, creatieve oplossingen sneller ruimte vrijgespeeld kan worden op het elektriciteitsnet. Dat doet de havenbeheerder in samenwerking met netbeheerders TenneT en Stedin. “Bedrijven in het havengebied schakelen steeds meer over van gas naar elektriciteit om daarmee CO2 te besparen. Het mag niet zo zijn dat een gebrek aan netwerkcapaciteit deze verduurzaming in de weg staat”, zegt interim-topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf. “Er moet daarom naar meer creatieve oplossingen gekeken worden om sneller te bouwen en het bestaande netwerk beter in te zetten zodat de haven zich kan blijven ontwikkelen.”