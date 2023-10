Kabinet wil met campagnes aandacht vestigen op mensenhandel

Het demissionaire kabinet stelt 2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het tegengaan van mensenhandel. Het geld is onder meer bestemd voor campagnes om de aandacht voor en kennis over mensenhandel te vergroten. Ook moet de zorg voor slachtoffers beter, net als de samenwerking bij de aanpak van mensenhandel.

Dat staat in het vernieuwde programma Samen tegen Mensenhandel dat het kabinet woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en zorg- en hulporganisaties zijn daarbij betrokken.

Mensenhandel wordt volgens het kabinet “onvoldoende herkend in de maatschappij”. Bijvoorbeeld docenten en zorgmedewerkers moeten daarom leren om signalen van mensenhandel die zij in hun werk tegenkomen beter te herkennen. Ook moet het makkelijker zijn om informatie te vinden over mensenhandel en er melding van te maken.