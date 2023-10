Kamer vraagt om concrete stappen tegen misstanden in danswereld

Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de danssector moeten beter geholpen worden, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Hoewel er naar aanleiding van een in mei verschenen rapport over misstanden in de danswereld al van alles wordt gedaan, missen VVD, D66, GroenLinks-PvdA en SP concrete stappen.

Demissionair sportminister Conny Helder wil toewerken naar een onafhankelijk integriteitscentrum voor veilige sport, maar het duurt nog wel even voor dat er is. Ook houdt zij zich samen met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) bezig met de Alliantie Dans, een koepel van organisaties in de danssector die zich inzet om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. D66-Kamerlid Jeanet van der Laan snapt niet dat het probleem vanuit de “verziekte danswereld” zou kunnen worden opgelost.

Ook Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) en Peter Kwint (SP) willen dat dansers meer bij de alliantie worden betrokken. Als het aan Kwint ligt moet de structuur van de organisatie beginnen met dansers, en kunnen bonden eventueel later aansluiten. Ook opperde hij het idee van een toezichthouder voor de danswereld. Een voorstel waar zowel VVD-Kamerlid Rudmer Heerema als Helder zich in kon vinden.

Uslu organiseert samen met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf ook zogenoemde danstafels, waar ze in gesprek gaan met slachtoffers om zo vanuit hun ervaringen tot een “stevige” aanpak te komen. Toch is volgens de Kamerleden bij het huidige beleid nog te weinig oog voor de slachtoffers, terwijl “erkenning” juist een van de speerpunten was in het kritische rapport.

Zo gaven onder meer D66, GroenLinks-PvdA en SP tijdens het debat aan dat ze willen dat de dansbond excuses maakt aan slachtoffers en dat die laatste groep een financiĆ«le genoegdoening krijgt. Turnsters die slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag kregen dat wel. “Een geldbedrag doet niet alles, maar het doet toch iets met slachtoffers, omdat het leed dan is gezien”, aldus Westerveld.