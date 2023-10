Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Sam (29) in Amsterdam

De politie heeft woensdag in Amsterdam een lichaam gevonden in haar zoektocht naar de vermiste Amsterdammer Sam van Grondelle (29). Het lichaam werd gevonden in het water bij de Veemkade, bevestigt een woordvoerder van de politie een bericht van AT5.

Of het om het lichaam van de Amsterdammer gaat, wordt nog onderzocht. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) was woensdag in de IJhaven aan het zoeken met een boot, omdat dat de plek was waar hij voor het laatst zou zijn geweest.

De man werd voor het laatst gezien bij station Amsterdam Centraal, waar hij met vrienden arriveerde met het pontje na een nacht stappen in Amsterdam-Noord. Daarna zou hij alleen richting zijn huis bij het station Amstel zijn gefietst. Sindsdien was niks meer van hem vernomen.

Zijn vermissing en signalement werden de afgelopen dagen volop gedeeld door vrienden en Amsterdammers op sociale media. Ook hebben tientallen vrienden naar hem gezocht op de route tussen Amsterdam Centraal en Amstel. Langs die route hangen ook posters met zijn signalement.